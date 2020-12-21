شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي يترأس اللقاء الفكري حول حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، لقاءً فكريًا تنظمه المكتبة بالقاهرة تحت عنوان: «حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة».

يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التناقض القائم بين إيمان مصر بالمثل العليا والقيم النبيلة لمنظومة حقوق الإنسان، وبين المحاولات التي تنتهجها دول كبرى في الاتخاذ من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ذريعة لاقتحام الشأن الداخلي لتقييم أوضاعها بشكل يقترن بأحكام مسبقة ونتائج مغلوطة، بما يؤدي إلى تكريس سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، يحركها في هذا الصدد طموحات لتحقيق مصالح خاصة بها أو خدمة لترتيبات إقليمية أو دولية مغايرة تسعى إلى فرضها، وذلك في تلك المرحلة الدقيقة التي تخوض فيها مصر معارك ضارية في مواجهة الإرهاب للقضاء على معاقله واجتثاث جذوره، كما تُكرِّس فيها القدر الأقصى من طاقاتها لمواصلة مسيرتها النهضويةً الكبري لبناء مجتمع آمن مستقر يصون كرامة كل مواطن يعيش على ترابه ويحمي حقوقه الإنسانية ويوفر له عيشًا كريمًا وحياة آمنة.

يشارك في اللقاء الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين، والدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان.