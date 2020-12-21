شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يبحث الاستعداد لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»الرئاسية لتنمية وتطوير قرى 7 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، إجتماعا مع وحدة تنسيق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، وذلك لمناقشة استعداد المحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير قرى ٧ مراكز إدارية بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أنه من المستهدف تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير ١٨٩ قرية بالمحافظة بمراكز «طما، والبلينا، والمراغة، ودار السلام، والمنشاه، وجرجا، وساقلتة»، لافتا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل على مدار يومين غدا وبعد غد بديوان المحافظة، بحضور مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، لمناقشة الخطة المقترحة ووضع آليات العمل لتنفيذ المبادرة.

وأكد القاضى، أن المبادرة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إستهداف تطوير وتنمية 50 مركزا إداريا على مستوى الجمهورية، منها 7 مراكز بسوهاج، لافتا إلى العمل على سرعة تحديد ودراسة الإحتياجات والمشروعات في المراكز المستهدفة، حيث سيتم التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الاسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية وضع خطة متكاملة لكل مركز في كل القطاعات التنموية سواء «بنية أساسية، أو خدمات، أوتنمية اقتصادية» .