شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث قناة السويس يكشف تفاصيل تخفيض رسوم مرور ناقلات البترول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن منح الهيئة تخفيضات لناقلات البترول العملاقة يعد أحد عناصر الترويج الرئيسية.
وأوضح صفوت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن «قرار التخفيضات لناقلات البترول يستهدف تعزيز معدلات العبور في ظل أزمة كورونا».
وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا تسبب في تراجع حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة قناة السويس أسفرت عن تحقيق معدلات إيجابية.
ولفت إلى أن التخفيضات تستهدف ناقلات البترول التي تصل حمولتها إلى 250 ألف طن، ومن بينها السفن القادمة من شمال غرب أوروبا إلى آسيا.
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