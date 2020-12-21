شكرا لقرائتكم خبر عن امتداد جديد للمنطقة الصناعية في أسوان بمساحة 50 فدانًا لإقامة مصانع جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان، التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانًا لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية التي تتمتع بها هذه المحافظة الواعدة بمقوماتها الاستثمارية.

وبعث أشرف عطية، رسالة اطمئنان لكل مستثمر جاد بأن إقامة أي مشروع إستثمارى في أسوان سيحقق لصاحبه العائد المستهدف منه في ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات وقرب منافذ التصدير، بجانب الاستفادة من الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية، وبالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، علاوة على توافر العامل البشري بمختلف المستويات والخبرات المطلوبة للتشغيل، مشيداً بالدور الحيوي للهيئة العامة للاستثمار في دفع الجهود لإطلاق المزيد من المشروعات الاستثمارية بتهيئة المناخ ووضع آلية جديدة للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم.

وفي السياق ذاته فقد شهدت فاعليات الملتقى عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية بأسوان وكذا منها الفرص الجاهزة للطرح والاعلان خلال الفترة القريبة المقبلة، وعلى رأسها طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية للأسمدة الفوسفاتية بنجع هلال بمساحة 200 فدان من إجمالي المساحة المخصصة للمنطقة 5115 فدانًا، بجانب إقامة قرية سياحية على مساحة 100 ألف متر2، وفندق سياحي 5 نجوم بمساحة 7500 متر2، وأيضاً مركز طبي عالمي للنقاهة والاستشفاء للسياحة العلاجية 30 ألف متر2، وكذا إقامة مشروع تجاري ترفيهي بمساحة 4.5 فدان، بالإضافة إلى طرح إقامة مشروعات إنشاء محاجر بيطرية ومجازر آلية للدواجن بمدينة أبوسمبل السياحية بمساحة 50.68 فدان، فضلا عن طرح مشروع إقامة منتجع ترفيهي وحديقة حيوان أفريكانو بارك بالحديقة الإستوائية على مساحة 85 فدان، وأخيراً طرح مشروع الجراجات الذكية SMART PARKING بمساحات تتراوح ما بين 220 م2 إلى 600 م2 بمواقع متميزة في وسط مدينة أسوان لتوفير أماكن لتوقف السيارات للقضاء على الاختناقات المرورية.

في نهاية الملتقى تم فتح باب المناقشة للتعرف على أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرين، ووضع الحلول الإيجابية للعمل على تلافيها لخلق آفاق إستثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات.