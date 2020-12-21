شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تفتتح مشروع وحدات البيوجاز المنزلية بقرية بنى حسن في المنيا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفتتح وزارة البيئة غدا في الساعة 10 صباحا مشروع وحدات البيوجاز المنزلية بقرية بنى حسن – مركز أبوقرقاص – محافظة المنيا. تبدأ مراسم الافتتاح بقاعة المؤتمرات بالمنيا الجديدة تتبعها جولة لتفقد وافتتاح المشروع، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسفير الكندى بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورئيس جامعة المنيا . الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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