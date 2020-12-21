شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يوضح حقيقة تحذير الركاب من التواجد على أرصفة المحطات أكثر من 3 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما نشر حول إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائيا بعد انتهاء رحلته، أو على الأكثر لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأهابت بتحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر.