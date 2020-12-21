شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 قواعد هامة للحماية من كورونا فى المناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 قواعد مهمة للحماية من عدوى كورونا فى المناسبات أولها المواظبة علي غسيل اليد بالماء والصابون مع تجنب التواجد في أماكن مزدحمة والإلتزام بأداب العطس والسعال وتجنب السفر ما لم يكن ضروريا والاستمرار في إرتداء الكمامة .

وقالت وزارة الصحة والسكان الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية أمر هام لمنع انتقال عدوى كورونا إلى المواطنين بعضهم البعض وحذرت وزارة الصحة من خلع الكمامات أثناء النقاش مع الآخرين .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.