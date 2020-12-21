شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين ذبح مواطن تونسى ويعلن تضامنه مع تونس فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الوحشي الذي قُتل فيه مواطن تونسي في ولاية القصرين التونسية، ذبحًا، على يد مجموعة إرهابية ضالة اليوم الاثنين.

وأكد الأزهر أن تلك الأعمال الإرهابية الهمجية لا تصدر إلا من نفوس لا تؤمن حق الإيمان بالله الرحمن الرحيم وبرسوله الذي جاء رحمة للعالمين، بل تبتعد كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة التي تدعو إلى نبذ العنف والقسوة حتى مع الحيوان والجماد.

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإجرامي الوحشي، فإنه يؤكد تضامنه الكامل مع تونس الشقيقة في مواجهة الإرهاب اللعين والقضاء عليه، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الضحية في هذا المُصاب الأليم.