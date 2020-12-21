شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أرقام غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وينشر ”الخليج 365” أرقام غرفة عمليات وزارة الهجرة للتواصل مع العالقين بالخارج، كما يلى :

- نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:

https://www.facebook.com/Moemigegy/

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.

كما تدعو وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

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