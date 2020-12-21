شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى أوبئة يؤكد سلالة كورونا الجديدة ليست أخطر من السابقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الكريم أقزيز، أخصائى علم الوبائيات والمحاضر فى الكلية الملكية البريطانية، إن هيئة الدواء وافقت على لقاح فايزر فى بريطانيا كأول دولة، ولذلك تراخت الناس فى الإجراءات الاحترازية وانتشر فيروس كورونا بصورة أكبر حتى تم انتشار خبر السلالة الجديدة وكان أول مريض أصيب بها فى سبتمبر الماضي.

وأضاف فى مداخلة عبر تطبيق زوم من بريطانيا مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من ديسمبر الحالى تضاعفت الأعداد من السلالة الجديدة بعد أن تم دراسة الأمر منذ سبتمبر حتى أعلنت الحكومة البريطانية عن السلالة الجديدة.

وتابع الدكتور عبد الكريم أقزيز، أن السلالة الجديدة ألقت بظلالها على المواطنين وبعد التحليل بات واضحا أن السلالة الجديدة لا تشكل خطرا أكبر من السابقة رغم أنها اكثر انتشارا وننتظر تأكيد أن اللقاحات تستطيع محاربة السلالة الجديدة.

وأكد الدكتور عبد الكريم أقزيز، أن السلالة الجديدة تسببت فى إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد وسيكون الاحتفال فى المنازل هذا العام وجميع الصلوات ستكون فى المنازل.