شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: اقتران الكواكب يحدث كل 20 سنة..وخبيرة أبراج: تأثيره جيد على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشائعات دائما ما تكثر على مواقع التواصل الاجتماعى حول اقتران الكواكب العملاقة المشترى وزحل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تصادم أو اقتراب بينهما فالمسافة بينهما 600 مليون كيلو متر، ولكن بالتلسكوبات والعين المجردة نراهما وراء بعضهما البعض، مؤكدا على أن المعهد يقوم ببث الظاهرة بثا حيا على الصفحة الإلكترونية الخاصة به، وتلك الظاهرة تحدث مره كل عشرين عاما.

وتابع القاضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة العربية الحدث، والذي يقدمه الإعلامي سيد على، قائلا إن علم الأبراج ومايراد به من حديث فليسوا مسئولين عنه، مشيرا إلى أن طول اليوم على كوكب المشترى 9.7 ساعة بالنسبة لليوم على الأرض واليوم على سطح كوكب زحل 10.7 ساعة.

من جانبها قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج إن البلاد لها أبراج ومصر البرج الخاص بها هو برج الجوزاء وظاهرة الوضع الفلكي اقتران كوكبي "المشترى وزحل سيكون له تأثير جيد على مصر وسيستمر طوال عام 2021 .

وتابعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد قائلة إن الأبراج التي ستكون الأكثر حظا خلال عام 2021 هم أبراج "الميزان والجوزاء وبرج الدلو والقوس والحمل ".