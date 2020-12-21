الخليج 365: مصر نجحت في معدل النمو في ظل تداعيات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بوزراء في الحكومة، وتغطية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، فضلا عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية وسياسية متنوعة.
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