شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تبتكر نظام اتصال إلكترونى لقياس نسبة الرطوبة وإرسالها لمحمول الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتعاون مع إحدى الجامعات قامت وزارة الرى ، بتطوير آلية جديدة لخدمة المزارع المصرى من خلال تعظيم الإستفادة من جهاز قياس رطوبة ، وإرسالها الى المزارع على هاتفه المحمول ، في إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على مداومة البحث عن أفكار جديدة وإستنباط نظم و آليات حديثة لخدمة منظومة الري، وترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا العصر.

وتتمثل الإضافة الجديدة في تطوير نظام إتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بارسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع ، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل والتكلفة المالية القليلة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، أن فريق عمل مشترك من وزارة الموارد المائية والري والجامعة قاموا بانتاج أول عينة من الجهاز وعمل الإختبارات المعملية للتعرف علي أداءه، حيث اجتاز الجهاز جميع الاختبارات المعلمية، وجاري تجربته في أحد المزارع لتقييم الجهاز بشكل نهائي.

وأوضح عبد العاطى ، الفوائد العديدة لاستخدام الجهاز بشكل عام و التطوير الراهن بشكل خاص ، والمتمثلة في تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، بخلاف ما توفره هذه الآلية على المزارع من جهد وعناء وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعيه ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

وقال وزيرى الرى ، أن أنظمة الري الحديث تعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة الي توفير نسبة كبيرة من التكاليف مثل العمالة واستخدام الأسمدة والمبيدات، كما انها تلائم وتصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة ، مشيرا الى أن هذه الأعمال تأتي لتحقيق أهداف و خطط الوزارة سعيا لإدارة وإستغلال الموارد المائية المحدودة بالشكل الأمثل، وتطبيقا لنهج الدولة المصريَّة في تشجيع الإبتكارو البحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.