شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على مرصد حلوان لمتابعة الاقتران الأعظم بين المشترى وزحل فى ظاهرة فلكية نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مرصد حلوان ، إقبالا كبيرا من المواطنين مصطحبين معهم الأطفال، لمتابعة واحدة من أجمل الظواهر الفلكية النادرة جدا والتى أطلق عليها الاقتران الأعظم وهو اقتران نادر الحدوث بين المشترى وزحل .

وقدم المعهد عرض بث مباشر على شاشة كبيرة لمتابعة الظاهرة ، كما وفر تليسكوبات خاصة للمواطنين لمتابعة الظاهرة.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، وهما اثنين من كبار كواكب المجموعة الشمسية، لذلك يطلق عليه الاقتران العظيم أو الأعظم

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإقتران العظيم بين المشترى وزحل بدءا منذ أيام ويبلغ ذروته مساء اليوم الإثنين 21 ديسمبر الجاري بعد غروب الشمس مساءا وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث سيفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية ألمع نجوم السماء في تلك الليلة.

و يمكن للمتابعين من الهواه والمهتمين رؤية الاقتران بالعين المجردة، ولا يوجد خطورة من ذلك، الا أنه بمشاهدته من خلال التلسكوب فسنتمكن من رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد) .

وهذا الاقتران يتكرر كل 20 عام، حيث كان أخر اقتران في مايو 2000، ولكن لم يكن الاقتران بهذا القدر من القرب من الأرض سوى من 800 عام، وهذا ما وصف هذا الحدث الفلكي بأنه نادر.