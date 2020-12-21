شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة الآثار المستردة يؤكد استرجاع عدد من القطع الأثرية قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، على بيع الآثار المصرية فى المزادات، قائلا: "تجارة الآثار مشروعة في العالم أجمع.. وهناك اتفاقيات مع كل الدول لتتبع القطع الأثرية سواء تم بيعها أم لا.. ونعاني من ظاهرة الحفر خلسة في جميع المواقع الأثرية المصرية".
وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أننا نكافح تجارة الآثار غير المشروعة وأن هناك آثار مصرية في كل دول العالم نتيجة مشروعية بيع الآثار قديما، مضيفا أن المزادات موجودة وستظل موجودة في المستقبل، لافتا إلى أننا نتابع كل هذه المزادات للتأكد من خروجها بشكل شرعي.
وتابع مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار أننا نجحنا في الفترة الأخيرة من استرداد آلاف من القطع الأثرية، مضيفا أنه سيتم استرجاع عدد من القطع قريبا.
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