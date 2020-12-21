شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتران الأعظم.. المشترى يظهر بالسماء الساعة 5:30 ويتبعه زحل بدقائق فى ظاهرة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة الاقتران الأعظم الذى سيحدث بعد قليل بين كوكبى المشترى وزحل.

وأوضح تادرس ، أنه بعد غروب الشمس بالأفق الغربي ، وفي حوالي الساعة 5:30 مساء يبدأ ظهور المشترى، وبعدها بعدة دقائق نرى فوقه زحل أقل لمعانا.

وتابع : لرؤية هذا المشهد ، لابد ان يكون الأفق مفتوحا بعيدا عن المباني والأشجار ، وأفضل رؤية تكون من الأدوار العليا وفي الأماكن المفتوحة كالسواحل والغيطان بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب .

وأشار إلى أن هذا نراه بالعين المجردة ، ولكن من يستعمل التليسكوب يرى لأول مرة حلقات زحل مع اقمار المشتري الأربعة الكبرى في مجال رؤية واحد كما هو موضح بالصورة ، وهو منظر قد لا يتكرر إلا في عام 2080 ، وقال إن من لا يستطيع رؤية هذا الاقتران اليوم يمكنه متابعة تباعد الكوكبين في الأيام القادمة ولمدة ثلاثة أسابيع تقريبا.