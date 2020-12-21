شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة لركاب المترو.. ممنوع الانتظار أكثر من 3 دقائق (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شركة مترو الأنفاق، الركاب بعدم الانتظار فى المحطات أكثر من 3 دقائق أو تخطى زمن التقاطر بين القطارات للوقاية ضد كورونا، ومنع التزاحم والتكدس فى محطات الخطوط الثلاث، كما ناشد الركاب بضرورة ارتداء الكمامات خلال دخول محطاتها لاستقلال المترو حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية، مشددة على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وفى هذا الانفوجراف، نتعرف معا على أحدث تنبيهات مترو الأنفاق للركاب للحد من تفشى فيروس كورونا.