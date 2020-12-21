شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تدرس تشغيل خطوط الربط لمراكز معلومات السجل العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس خالد أمين ، نائب رئيس هيئة المساحة للسجل العينى بوزارة الرى ، اجتماعا لمناقشة استكمال تشغيل خطوط الربط لمراكز معلومات السجل العيني بأقاليم أسيوط و الشرقية و البحيرة وكذلك بحث البدائل و صيانة الروترات الموجودة بمراكز المعلومات بالإضافه لخطوط الربط لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المراكز الإقليمية و لمركز الرئيسي لمعلومات السجل العيني.



وتفقد المهندس خالد أمين ، مركز المعلومات الرئيسي للسجل العيني بديوان عام الهيئة للوقوف علي حجم الأجهزه و الخوادم في إطار السعي لتشغيل كافة المواقع الإقليمية.

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي المرجعية الأولى فى صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط ومواصفات أعمال الرفع المساحي .