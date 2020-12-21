شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: تناول الفيتامينات لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن سبب قلة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية يرجع الى أن الفيروس وصل إلى مصر في وقت متأخر، بعد حوالى شهر من بدايته فى أوروبا، مشيرا إلى أن تناول الفيتامينات مهما كانت كثيرة لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع عقبة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن مقاومة الفيروس تعتمد بشكل كبير على كمية الفيروس التى تدخل إلى المصاب بالإضافة إلى الفترة العمرية للمصاب .

وواصل عقبة قائلة إن هناك أبحاث عديدة ومكثفة فى عدد من دول العالم يتم دراستها لمعرفة حقيقة الإصابة بهذا الفيروس ومصر تشترك فى تلك الأبحاث لوضع الصورة كاملة عن هذا الفيروس.