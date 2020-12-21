شكرا لقرائتكم خبر عن "عين شمس " تخصص مستشفى أحمد شوقى لعزل مرضى كورونا من أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، قرارًا بتخصيص مستشفي الشهيد المهندس أحمد شوقي ، لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس ، وجميع العاملين بجامعة عين شمس ، ممن ثبت اصابتهم بفيروس كورونا ، على أن يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات الموجودة بالمستشفي .

وكان الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ووكلاء الكلية، وممثلين عن مركز الاستشارات بكلية الهندسة وإدارة الشئون الهندسية بالجامعة، قاموا بإفتتاح 13 قاعة تعليمية تتسع لعدد 22 طالبا بحد أقصى فى كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية، وتم تزويدها بكافة الاجهزة التكنولوجية، إلى جانب إدارة شئون الطلاب الخاصة بالبرامج.