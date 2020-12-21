شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة: لم نتلق أى طعون أو تنازلات للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد البندارى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة، إن اللجنة منذ بدء فتح باب تلقى الطعون والتنازلات من مرشحى انتخابات النقابتين الفرعيتين، أمس الأحد، لم تتلق أى طعون أو تنازلات حتى الآن، مشيرا إلى استمرار عمل اللجنة حتة الخميس المقبل، 24 ديسمبر 2020.

وأوضح البندارى، أن اللجنة ستعمل على النظر في الطعون أولا بأول، وكذلك التنازلات، ثم إعلان الكشوف النهائية فور الانتهاء من عمليات الفحص، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالجهات القضائية في كافة المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية ، مؤكدا حرص اللجنة العليا للانتخابات على إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على كافة مستجدات العملية الانتخابية ، معربا عن تمنيه وكافة أعضاء اللجنة بالتوفيق لكافة الأطباء البيطريين المرشحين للخروج باستحقاق ديموقراطي يليق بالمهنة.