شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى موسكو يبحث الوضع فى ليبيا وسوريا مع نائب وزير الخارجية الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف سفير جمهورية مصر العربية في موسكو إيهاب نصر بناء على طلبه، وفقا لبيان من السفارة الروسية اليوم.

في سياق الحديث ، جرى تبادل معمّق لوجهات النظر حول حل الأزمات في ليبيا وسوريا. في الوقت نفسه ، تم التأكيد على استعداد موسكو والقاهرة لزيادة تعزيز التنسيق السياسي الروسي المصري بشأن جدول الأعمال الحالي للشرق الأوسط.

وكان أجرى سفير مصر فى موسكو مباحثات الأربعاء الماضى مع بوجدانوف.

وبحسب بيان السفارة الروسية فى القاهرة، شهد اللقاء تبادل لوجهات النظر حول الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش الجانبان المصرى والروسى قضايا تعزيز التنسيق فى السياسة الخارجية بين القاهرة وموسكو من حيث التأكيد على التسوية السياسية لمواقف الصراع فى المنطقة استنادا إلى القانون الدولى.