شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية: الاقتران القريب التالى لـ"المشترى وزحل" سيحدث فى عام 2080 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الراصدون للسماء فى مصر والوطن العربى والعالم، فى هذه اللحظات اقتراب كوكبى المشترى وزحل العظيم مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 حيث سيكونان أقرب من أى وقت مضى منذ ما يقرب من 400 عام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المشترى وزحل سوف يفصل بينهما 6 دقائق قوسية أو عُشر الدرجة، ما يعنى بان المشهد سيكون رائعا، حيث سيكون الاثنان مرئيين فى نفس مجال رؤية التلسكوب.

وأوضح التقرير، أنه بشكل عام الكواكب تبدو قريبة من بعضها البعض لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض فقط، إلا أنها فى الواقع على مسافة شاسعة، فكوكب المشترى يقع على مسافة 886 مليون كيلومتر، وزحل على مسافة 1620 مليون كيلومتر من كوكبنا.

وسيرصد الكوكبان باتجاه الأفق الجنوب الغربى بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيكون المشترى أكثر إشراقًا بكثير من زحل، لذا بالعين المجردة سيهيمن تألقه على المشهد، وبقربة زحل الخافت، ومن خلال تلسكوب منخفض القوة يمكن رؤيتهما فى نفس مجال الرؤية.

وتابع التقرير: إضافة لذلك سيكون من السهل رؤية الأقمار الأربعة الساطعة للمشترى، كما أن ألمع أقمار زحل، تيتان، مرئى أيضًا، وعلى الرغم من أن أقرب اقتراب سيكون مساء الإثنين الحادى والعشرين من ديسمبر، إلا أن الكواكب ستكون قريبة لعدة أيام قبل يوم الاقتران العظيم وبعده، لذا يجب اغتنام هذه الفرصة.

واختتم التقرير: تذكر إذا لم تشاهد هذا الاقتران، فإن الاقتران القريب التالى سيحدث فى عام 2080، لذا لا تفوت هذه الفرصة لرؤية هذا الحدث التاريخى.