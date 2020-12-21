شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم فيروسات يؤكد ألا صحة لوجود سلالات جديدة من كورونا لكنها نوعيات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن الشبينى أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إنه لا صحة لوجود سلالات جديدة من فيروس كورونا لكنها نوعيات مختلفة من نفس سلالة فيروس كورونا المنتشرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن اللقاح فعال فى الوقاية من فيروس كورونا رغم أى طفرات أو تحولات حدثت على سلالة فيروس كورونا.

وحذرت صحيفة الإندبندنت من ارتفاع حالات الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بالمستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، ما يشكل تهديدًا كبيرًا فى بريطانيا.

وقالت الصحيفة، نظرًا لانتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا التاجى بسرعة عبر لندن، والجنوب الشرقى، فقد أعلنت العديد من المستشفيات بالفعل عن حالات كبيرة وألغت عملياتها، مضيفة، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا يمثل الآن تهديدًا حقيقيًا للغاية لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، والصحة العامة، وفى النهاية، الأرواح.