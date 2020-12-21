شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الغياب.. قرارات وزير التربية والتعليم للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2021/2020.

ونص الكتاب الدورى على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى، ولكى يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتى والتى منها (بنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".

وتضمن الكتاب الدورى عدة قرارات وجاءت كالتالي:



قرارات وزير التربية والتعليم للفصل الدراسى الأول

استمرار فتح المدارس ثلاثة أسابيع أمام الراغبين فى الحضور

استمرار العمل بمجموعات التقوية

رفع الغياب عن الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول

طلاب الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى يتابعون قناة مدرستنا (1)

طلاب المرحلة الثانوية يتابعون قناة مدرستنا (2)

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل يوم الأحد 10 يناير 2021

تقييم الطلاب باختبار تحريرى وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية

من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة

من الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية

تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا وفقا لجدول ستعلنه الوزارة.

إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على موقع الوزارة