شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة ينصب الطفلة رحمة البدراوى سفيرة للإصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم الطفلة (رحمة البدراوي) ذات العشر سنوات وصاحبة الميدالية البرونزية والفضية فى بطولة الجمهورية للسباحة وذلك فى إطار تنصيبها سفيرة المجلس القومى للطفولة والأمومة للإصرار.

وفى هذا السياق أكدت "السنباطي" أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يسعى لتمكين الأطفال ودمجهم فى جميع الأنشطة التى ينفذها المجلس لافتة إلى أن المجلس يولى أهمية خاصة بالأطفال ذوى الهمم. مؤكدة على أن الأطفال هم شركاء المجلس بالأساس وهم الأولى بالرعاية والحماية والمشاركة وأن المجلس هو حصن الأمان لهم والداعم الأول لهم فى كافة القضايا التى تخصهم.

وأضافت "السنباطي" أن الطفلة رحمة هى مثال للإصرار على النجاح بعزيمتها القوية وهى قصة نجاح ملهمة لنا جميعا ولكافة الأطفال.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة سحر السنباطى بإهداء الطفلة رحمة درع المجلس القومى للطفولة والأمومة تقديرا لتمييزها وإصرارها على النجاح. كما حدثتها عن المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّى والتى ينفذها المجلس دعما للفتيات وأن دوّى هى صيحة الفوز والانتصار.

كما دعت السنباطى الطفلة رحمة لحضور المعسكرات التى ينفذها المجلس للأطفال، وفى هذا السياق اقترحت الطفلة رحمة أن يكون موضوع المعسكر القادم وهو "الاختلاف وتقبل الأخر".

ومن جانبها أعربت رحمة عن سعادتها باختيارها سفيرة من سفراء المجلس القومى للطفولة والأمومة وعن سعادتها بلقاء الدكتورة سحر السنباطى ودعمها للأطفال وأن هذا المنصب هو حافز ودافع قوى فى استكمال مسيرة مشوارها.

وتوجهت أمين عام المجلس بالشكر لأسرة الطفلة رحمة بالشكر والتقدير لدعمهم الكامل لرحمة ومساندتها لتحقيق النجاحات وتنمية مواهبها المختلفة والتى تعددت ما بين السباحة والعزف والغناء والرسم.

وفى نهاية اللقاء وجهت الطفلة رحمة رسالة قوية قائلة "ربنا خلق كل البشر مختلفين ولكل شخص فينا ميزة نابعة من اختلافه وربنا مخلقناش كلنا نسخة واحدة وبكتالوج واحد وباختلافنا بنكمل بعض".