شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الاقتران الأعظم بين المشترى وزحل فى ظاهرة نادرة تحدث كل 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والظواهر الفلكية، على موعد، بعد قليل، مع واحدة من أجمل الظواهر الفلكية النادرة جدا والتى أطلق عليها الاقتران الأعظم وهى اقتران نادر الحدوث بين المشترى وزحل.

وكشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن اقتران كوكب المشترى مع كوكب زحل، وهما اثنين من كبار كواكب المجموعة الشمسية، لذلك يطلق عليه الاقتران العظيم أو الأعظم

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإقتران العظيم بين المشترى وزحل بدءا منذ أيام ويبلغ ذروته مساء اليوم الإثنين 21 ديسمبر الجارى بعد غروب الشمس مساءا وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث سيفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية ألمع نجوم السماء فى تلك الليلة.

ويمكن للمتابعين من الهواة والمهتمين رؤية الاقتران بالعين المجردة، ولا يوجد خطورة من ذلك، الا أنه بمشاهدته من خلال التلسكوب فسنتمكن من رؤية أقمار المشترى الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد).

وهذا الاقتران يتكرر كل 20 عاما، حيث كان أخر اقتران فى مايو 2000، ولكن لم يكن الاقتران بهذا القدر من القرب من الأرض سوى من 800 عام، وهذا ما وصف هذا الحدث الفلكى بأنه نادر، ويتكرر فى هذه الصورة بعد 60 عاما فى عام 2080.