شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» وأعضاء «النواب» و«الشيوخ» يتفقدون مستشفى مشتول السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين ، مستشفى مشتول السوق المركزي، بحضور خالد مشهور، وأحمد البنا، عضوا مجلس النواب، والنائب العقيد أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ، وكل من مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة مكافحة العدوي بمديرية الشئون الصحية، ومدير المستشفي.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ.

وعقد وكيل الوزارة اجتماع مع النواب وإدارة المستشفي، تم من خلاله مناقشة خطة العمل داخل المستشفى خلال الفترة القادمة، والوقوف علي مدى احتياجات المستشفى من خدمات طبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني.