شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للدكتور عبدالهادى القصبي، زعيم الأغلبية في البرلمان ورئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إصابة القصبي بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وذلك عقب شعوره بآلام شديدة.

وقال قنديل إن القصبي أجرى مسحة طبية لفيروس "كورونا" وتأكدت إيجابياتها، وقرر أن يخضع حاليا للعزل المنزلى، وفقا لبروتوكول الصحى العلاج.