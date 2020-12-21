شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للدكتور عبدالهادى القصبي، زعيم الأغلبية في البرلمان ورئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إصابة القصبي بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وذلك عقب شعوره بآلام شديدة.
وقال قنديل إن القصبي أجرى مسحة طبية لفيروس "كورونا" وتأكدت إيجابياتها، وقرر أن يخضع حاليا للعزل المنزلى، وفقا لبروتوكول الصحى العلاج.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.