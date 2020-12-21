شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: طلاب «الأول الثانوي» أبلوا بلاء حسنا في التعامل مع سيستم الامتحان بكفاءة 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي والذي عقد في الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري، بلغت 96% من عدد الطلاب.

وأكد شوقي أن الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي إلكترونيا على التابلت تمت بدون أي عوائق.

وقال إن طلاب الصف الاول الثانوي أبلوا بلاء حسنا في التعامل مع السيستم الخاص بمنصة الامتحان بكفاءة 99%، ورأيهم في الاسئلة كان إيجابيا جدا، مما طمأنهم بخصوص الامتحانات الإلكترونية التي يخوضونها لأول مرة هذا العام.

وأضاف أن الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الخامس (والأخير) التدريبي (20 ديسمبر 2020) للصف الاول الثانوي بلغت ؜ نسبة الحضور في اليوم الخامس للامتحان التدريبي 94%.

وبلغ عدد الطلاب بامتحان الكيمياء 554057 طالبا وطالبة، وبامتحان التاريخ 611514 طالبا وطالبة، والكيمياء (اللغة الفرنسية) 1821 طالبا والكيمياء (اللغة الإنجليزية) 56086 طالبا وطالبة.

وبلغ مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح 1223478 امتحانا الكترونيا، وإجمالي عدد الطلاب 653 ألف طالب.