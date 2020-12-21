شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: حوافز للمستثمرين أصحاب مشروعات أكثر من 300 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة أطلقت لأول مرة من خلال الملتقى تسهيلات وحوافز استثمارية جديدة تتعلق بطرح أراضي في حالات معينة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه، لتصبح هذه المشاريع الكبرى بمثابة نقلة نوعية للنشاط الاقتصادي بالمحافظة، ما يفتح الباب أمام إقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التي تساهم بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب الأسوانى.

وأكد عطية، خلال ملتقى «الاستثمار في أسوان 2020» بحضور المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أسوان تبني خطتها المستقبلية على طرح أراضي صناعية لإحداث طفرة حقيقية في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وهو الذي يتوازى مع طرح إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والحرفية، وأيضاً المناطق الإستثمارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

واشار إلى قرب افتتاح 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بإستثمارات 20 مليون جنيه، ويتواكب ذلك مع سعى المحافظة الجاد لتقنين أوضاع العديد من المصانع الأخرى.