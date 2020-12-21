عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا "، أن السلالة المكتشفة في بريطانيا موجودة منذ فترة وبصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم. وقال: ليست في لندن فقط بل تمتد إلى بلجيكا وأستراليا وفي أفريقيا وأوروبا وغالبا في مصر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلاً: "ولو قمنا بدراسة جينية سنجد أنها أيضاً موجودة في مصر وقلنا من فترة أن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة، وبالتالي أعداد مرضى أكتر وزيادة في الوفيات ليس لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر".

وتابع: "أعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة وليس دراسة، لسه ماعملناش دراسة، لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر".

وأكد: "السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض زادت مقدرته على الانتشار وهذا ما حدث في بريطانيا، حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد ما يزيد عن 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة".

وحذر: "نحن الآن في موسم حصاد فيروس كورونا"، وقال إن الفيروس علمياً في مرحلته الحالية في مرحلة الإقلاع، وهذا حدث في مصر منذ بداية ديسمبر وسوف يستمر على مدار شهري يناير وفبراير، نظراً لانخفاض نسبة الرطوبة وزيادة التجمعات وفي ذات الوقت إهمال الإجراءات الاحترازية ".

وعن الإصابات في مصر، قال: "أرقام الإصابات في مصر صعب التكهن بها، وأنا أقول إنه على الأقل الإصابات في مصر تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليا من قبل وزارة الصحة".