شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يفتتح ملتقي الاستثمار 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ملتقى «الاستثمار في أسوان 2020»، بحضور كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وبالإضافة إلى رؤساء وممثلى الشركات والهيئات الإقتصادية والجمعيات والوزرات المعنية. وأعلن محافظ أسوان عن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة، مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على استراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كل مدن ومراكز المحافظة، للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي، ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضاً التنوع في مصادر الطاقة. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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