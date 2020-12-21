شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن مجلس الوزراء الإصدار المُطوّر من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي الدائم نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وإبراز الجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: «يأتي تنفيذ هذا الإصدار الجديد ليعمل موقع مجلس الوزراء كمرآة تعكس ما يدور داخل أروقة الحكومة، وذلك انطلاقًا من الأهمية التي تُوليها الحكومة لملف إتاحة المعلومات، ونشر جهود الحكومة المختلفة».

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أهم ما يُميز هذا الإصدار أنه يُقدم للمواطن آخر مستجدات أخبار مجلس الوزراء، إلى جانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية، فضلًا عن عرض لرؤية «مصر 2030»، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه يُمكن اعتبار إطلاق الإصدار الجديد من الموقع نقطة انطلاق حقيقية نحو التيسير على المواطن المصري للحصول على المعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية، حيث تضمن الموقع جزءًا خاصًا باجتماعات مجلسي الوزراء والمحافظين، لتيسير استعراض القرارات التي تهم المواطنين، إلى جانب إتاحة عرض ديناميكي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وكذا مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن.

وقال المستشار نادر سعد: «يحتوي الإصدار المطور من الموقع أيضا على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، كما يشتمل الموقع على مكتبة ثرية من الفيديوهات وألبومات الصور؛ من أجل توثيق أنشطة رئيس مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، وأخبار الوزارات المختلفة، والزيارات الميدانية لمواقع العمل في كل أنحاء الجمهورية».

وأضاف: «وفي سبيل تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، يُقدِّم الموقع حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين، من بينها خدمات التموين، والتوثيق، والسجل المدني والمحاكم، وحجز تذاكر الطيران والقطارات، إلى جانب خدمات مُخالفات المرور»، مشيرًا إلى أنه من المُخطط أن تُستتبع تلك الحزمة بالمزيد من الخدمات، بما يحقق تسهيل الإجراءات، وذلك لتوفير الوقت والجهد ولتيسير أداء الأعمال. رابط الموقع: https://www.cabinet.gov.eg