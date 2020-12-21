شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشهد فعاليات مهرجان «قادرون باختلاف» لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، المهرجان الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «قادرون باختلاف».

وأكد محافظ سوهاج، في كلمته خلال المهرجان، اهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كل المجالات بالمجتمع، لافتا إلى أهمية تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوي الهمم، ومنحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع، منوها إلى دورهم البارز ومشاركتهم الفعالة في جميع البرامج التنموية بالمحافظة.

وقال محمد أبوالعجب، مسؤول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة، إن المهرجان أقيم بملاعب إحدى المدارس الخاصة بمدينة سوهاج، ويأتى في إطار احتفالات اليوم العالمي للإعاقة، وشمل المهرجان ألعاب «تيلي ماتش لأطفال ذوي الإعاقة، ومباراة كرة قدم دامجة، وكرة طائرة جلوس، وألعاب القوى لذوي الإعاقة، ومسابقة كراسي متحركة»، لافتًا إلى مشاركة المحافظ في مباراة ترفيهية بتنس الطاولة مع اللاعب البارالمبي «إبراهيم حمدتو».

وتفقد المحافظ ومرافقوه معرضا للمنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة على هامش المهرجان.

جرت فعاليات المهرجان بحضور محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالهادي، المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة.