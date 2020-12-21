شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم حفلًا لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجي حفلًا لتوقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، والمعتمدة بمجلس الجامعة الموقر بجلسته رقم (494)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتعقد غدًا فعاليات الحفل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة حسن حسني بمقر الحرم الجامعى، حيث يتم توقيع نسخ عقود المشروعات المعتمدة من قبل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وتسليمها للسادة عمداء الكليات ومديرى المشروعات، في ظل اتباع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامة اثناء حضور مراسم حفل التوقيع.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى، أنه سيتم توقيع عقود ١٣ مشروعًا، هي تحديث وتطوير معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة لقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بكلية التمريض جامعة حلوان، وتحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الأولى: قسم الصيدلانيات)، وتحديث وتطوير معامل الطلاب بكلية الصيدلة لدعم الفاعلية التعليمية وتوفير متطلبات الأمن والسلامة للطلاب (المرحلة الثانية: تحديث وتطوير معامل الكيمياء والعقاقير).

كما تضمنت المشروعات تطوير البنية التحتية والتجهيزية لكلية الحقوق، وتطوير بعض معامل كلية الهندسة بحلوان بأجهزة علمية حديثة، وتطوير معمل هندسة القوى الكهربية (المرحلة الأولى)، وإنشاء مبنى متعدد الأغراض لخدمة العملية البحثية والحاضنات العلمية والتكنولوجية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمبنى كهرباء بكلية الهندسة، وإنشاء حاضنات إنتاجية للصناعات الصغيرة بكلية التربية الفنية، وتطوير معمل الخزف وملحقاته بكلية التربية الفنية، وتطوير معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وإنشاء معمل مركزي ذات وحدات متقدمة للقياسات الدقيقة بمجمع الإبداع والبحث العلمي، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التحول الرقمى بجامعة حلوان.