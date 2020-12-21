شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. يوم التميز العلمي السادس بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة بنها، يوم التميز العلمي بدورته السادسة، تحت رعاية دكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وذلك الأحد المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، في تصريحات بيان صحفي، الإثنين، إنه في إطار سياسة الجامعة لدعم وتحفيز المتميزين، سيتم تكريم الحاصلين على جوائز الجامعة المختلفة لعام ٢٠٢٠، بالإضافة للمتميزين في النشر العلمي الدولي، وأوائل الخريجين من كليات الجامعة.

وأضاف «الجيزاوي» أن هذا الاحتفال يأتي في ظل الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لذلك سيكون حضور أعضاء هيئة التدريس المتميزين في النشر العلمي الدولي مقصورا على الذين تقع بحوثهم المنشورة ضمن الفئة الأولى Q1 للمجلات الدولية، ويتسلم عمداء الكليات باقي شهادات التكريم بالإنابة عن باقي أعضاء هيئة التدريس ليتسلموها بمجالس كليتهم.

وطالب نائب رئيس الجامعة جميع المشاركين بالالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية.