شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع سلاح و4 ونصف كيلو بانجو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكّنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم كمية من مخدر «البانجو» واسلحة نارية. كانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في أسوان عن قيام 7 متهمين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 4 ونصف كيلو بانجو وضبط بحوزتهم 5 قطع اسلحة نارية. وتحرر محضر وأحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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