شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الطيران كلاكيت ثانى مرة.. العالم يعيد الإغلاق مجددا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت عدة دول حول العالم مرة أخرى لإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية لمواجهة السلالة الجديد من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، كما قررت عدد من الدول العربية إيقاف كافة رحلات المسافرين من وإلى بريطانيا بعد اكتشاف السلالة الجديدة، وذلك خوفا من انتقالها لعدد من البلاد ويؤدى لتفاقم الوضع الوبائى فى هذه الدول.

السعودية تعلق الطيران

وكان قد أغلقت المملكة العربية السعودية حدودها البحرية والجوية والبرية وفقا لمصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، حيث أكد مساء أمس الأحد، أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) فى عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة فى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.



مطار الرياض

ودعت السعودية كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أى دولة ظهر فيها الوباء، للعزل المنزلى لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ قدومه إلى المملكة وإجراء فحص فيروس كورونا خلال فترة عزله مع تكرار الفحص كل 5 أيام، كما دعت كل من عاد من ذات الدول التى ظهر فيها الوباء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

مصر للطيران تدعوا لمراجعة الحجوزات

فيما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية، ابتدءً من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد.



أحدى طائرات شركة مصر للطيران

وأهابت مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أى من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعنا الإلكترونى egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

بريطانيا

وفى بريطانيا التى ظهر فيها السلالة الجديدة من كورونا، قالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون الأحد، إنه سيرأس اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث حركة السفر الدولى، لا سيما حركة الشحن، من بريطانيا وإليها.



رئيس الوزراء بوريس جونسون

وأضافت المتحدثة: "سيرأس رئيس الوزراء غدا اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع فيما يتعلق بالسفر الدولى، ولاسيما التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها. وتعقد اجتماعات أخرى هذا المساء وصباح الغد لضمان وجود خطط قوية لمواجهة الموقف".

وباتت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن دول عربية وأوروبية، بعد منع السفر من وإلى المملكة خوفا من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ما أثار حالة من الارتباك والفزع من تفشى هذا النوع بين الدول التى تعانى من تفشى الوباء وتتخوف من السلالة الجديدة.

إغلاق كورونا بعدد من الدول العربية

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية على العايد، أن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارًا من اليوم وحتى الثالث من يناير المقبل.



فيروس كورونا

إلى ذلك، قررت تونس تعليق رحلاتها الجوية من وإلى عدد من الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، قررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجارى وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا بداية من اليوم وحتى بداية يناير 2021، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أعلنت العديد من دول العالم تعليق رحلات الطيران من وإلى بريطانيا التى شهدت موجة من تفشى فيروس كورونا المتحور.

من جانبها، قررت اللجنة العليا فى سلطنة عمان والمكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غدٍ الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 م ولمدة أسبوع.

وفى السياق نفسه، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من أمس الأحد، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.