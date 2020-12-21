شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يطالب الركاب بعدم الانتظار بالمحطات أكثر من 3 دقائق لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شركة مترو الأنفاق ، الركاب بعدم الانتظار فى المحطات أكثر من 3 دقائق أو تخطى زمن التقاطر بين القطارات للوقاية ضد كورونا ومنع التزاحم والتكدس فى محطات الخطوط الثلاث

وطالبت شركة المترو الركاب بضرورة ارتداء الكمامات خلال دخول محطاتها لاستقلال المترو حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية، مشددة على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتوفر شركة المترو كمامات فى منافذ التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارا ت للوقاية من كورونا .