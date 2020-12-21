شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عين الصيرة من العشوائية إلى أفضل مزار سياحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة القاهرة، عددا من المشروعات الهامة بينها مشروع تطوير عين الصيرة، والذى حول المنطقة بمحيط متحف الحضارات من خرابة إلى جنة خضراء.. ويعرض ”الخليج 365” مراحل تطوير محيط بحيرة عين الصيرة من خلال الإنفوجراف التالى..

تقع بالجزء المواجه للمتحف القومى بمصر القديمة

مساحة المشروع 265 ألف متر2، ما يقارب 63 فداناً

تم رفع مخلفات القمامة من المنطقة وإعادة تشكيلها

تم تدبيش وتطهير المنطقة وإنشاء جزيرة بداخلها

إنشاء 4 مطاعم بمحيطها وعدد من الكافيهات ومسرح

إنشاء مشايات وتغطية محيطها بالنخيل والنباتات

إنشاء محطة معالجة مياه و4 محطات كهرباء

توزيع 4500 وحدة إنارة

توزيع عدد من النافورات على 8 مجموعات



إنفو عين الصيرة تتحول إلى مزار سياحى (1)



إنفو عين الصيرة تتحول إلى مزار سياحى (2)



إنفو عين الصيرة تتحول إلى مزار سياحى (3)