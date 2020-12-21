شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصريحات لوزير التعليم قلبت السوشيال ميديا.. هل سيتم إغلاق المدارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على التواصل باستمرار مع الطلاب وأولياء الأمور لدحض أى شائعات من شأنها إرباك العملية التعليمية وتتسبب فى تخويف الطلاب، وازعاج الأسر المصرية، ويقف طارق شوقى بالمرصاد للشائعات التى تنتشر بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعى وتستهدف تشويه وعرقلة عملية التطوير التى تشهدها مناهج التعليم.

ونرصد فى هذا التقرير أبرز 5 شائعات أثارت الجدل على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بتعطيل الدراسة، ونظام الامتحانات خلال الفترة المقبلة، والتى رد عليها وزير التربية والتعليم، طارق شوقى عليها، وهى:

1- "تعطيل الدراسة فى المدارس بسبب مواجهة تفشى فيروس كورونا"، والحقيقة أن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم أكد أنه لا تعطيل للدراسة فى جمهورية مصر العربية، وأن قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بشأن الغياب والامتحانات هى إجراءات لحماية الأبناء والمعلمين واستكمال المحتوى التعليمى وإتمام التقييم العادل.



الوزير طارق شوقى

2- "إلغاء نظام درجات أعمال السنة، ولكن حسم الدكتور طارق شوقى، الجدل المثار حول مصير درجات أعمال السنة لطلاب المدارس خلال العام الحالى، وقال: "لا جديد فى نظام درجات أعمال السنة التى يتم منحها لطلاب صفوف النقل، وستمنح للطلاب بنفس نظام الأعوام الدراسية الماضية".

3- "احتساب غياب الطلاب المتغيبين عن الدراسة الفترة المقبلة"، والحقيقة أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.



وزير التعليم

4- "تسريب الامتحانات التجريبية على وسائل السوشيال ميديا"، والحقيقة أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة أن الامتحان يتم تسريبه على السوشيال ميديا لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة، وأوضح أن هذا امتحان تدريبى ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساء لتجربة التابلت.

5- "التوجه إلى نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات"، ورد الدكتور طارق شوقى على تكرار هذه الشائعات عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، على جميع الطلاب وأولياء الأمور أن يعلموا الاتى: مفيش إغلاق للمدارس.. مفيش تعليق للدراسة.. مفيش امتحانات من البيت.. مفيش أبحاث بدل الامتحانات.. مفيش حذف من المناهج.. مفيش طالب فى مصر هايعدى السنة دى من غير امتحان مهما حصل".