شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نستهدف إنشاء 25 جامعة تكنولوجية على مستوى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن الجامعات التكنولوجية بدأت منذ أقل من 3 سنوات خلال تقديم عرض للمشروعات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وكانت ووجهة نظر الرئيس للتعليم وكيفية تطوير منظومة التعليم فى مصر والتوجيه نحو الاهتمام بالتعليم الفنى تولدت فكرة الجامعات التكنولوجية التى لم تكن موجودة على مستوى مصر.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش احتفالية جامعة بنى سويف التكنولوجية لتدشين معامل كوريا الجنوبية بالجامعات ومرور عام على بدء الدراسة بالجامعة، موضحا أن الهدف من الجامعات التكنولوجية تأهيل طلاب الدبلومات الفنية، مشيدا بسرعة إنجاز انشاء جامعة بنى سويف التكنولوجية وانتهاء الصرح وأبناءه خلال عام فقط موضحا أن الجانب الكورى كان يتابع بناء أحلامه. وكان هناك شيء من الإبهار لبناء المبنى وتجهيزه فى عام .

وتابع وزير التعليم العالى، أن الدراسة فى الجامعة تستهدف تأهيل الطلاب واختيار أعضاء هيئة التدريس، متابعا المستوى الذى شاهدته اليوم يدعو للفخر، مضيفًا أن نموذج الجامعات التكنولوجية ناجحة فى المستوى الدولى بالفترة المقبلة، الشراكة مع كوريا سر نجاح المؤسسات التعليمية وكوريا من الدول الناجحة والنمور الآسيوية التى تقود العالم فى كثير من الصناعات وبدأت بتعليم جيد واتفقنا مع شركائنا الذين لم يبخلوا فى تقديم كل العون والدعم سواء البرامج الدراسية والتدريب والتأهيل لإنشاء الجامعات التكنولوجية وتقديم الدعم لها.

وقال وزير التعليم العالى، إن عدد المعامل التى تم تدشينها وافتتاحها اليوم تصل إلى 14 معملا وهى من أرقى معامل العالم التى يتعلم فيها وتشهد مستوى عالمى فى التكنولوجيا فى كل المجالات الصناعية والروبوت والطاقة الجديدة والمتجددة وفى طريقنا لفتح 4 مجالات دراسية جديدة العام المقبل .

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة والدلتا وبنى سويف موضحا أن المرحلة المقبلة نسعى إلى افتتاح 6 جامعات جديدة تكنولوجية كمرحلة أولى وذلك خلال عامين بحد أقصى موضحا أن المستهدف أن نصل إلى 25 جامعة تكنولوجية واكثر فى كل محافظات مصر، لأن هناك تأهيل تدريبى داخل الجامعات التكنولوجية.