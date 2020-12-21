شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق رصاص بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد رجل شرطة ولقي ثلاثة من العناصر الإجرامية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بدمياط، وذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المُتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

أسفرت المواجهات عن استشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد" ، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وضبط الرابع ، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على "بندقيتين آليتين - بندقية خرطوش- مسدس- 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالي".