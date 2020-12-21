شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يوجه بإلزام الطلبة بارتداء الكمامات لمواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بالجهد الكبير الذى يبذله العاملون بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع كفاءة النظافة بكل شوارع العاصمة مما كان له مردود إيجابى كبير بين المواطنين، مشيرا إلى أن الأحياء مسئولة عن التعامل مع ملف النظافة مطالبًا رؤساء الأحياء بتفعيل هذا الدور.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس، أن الفترة القادمة ستشهد قيامه بجولات مفاجأة لمتابعة قيام الأحياء بتطبيق الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة اليومية للمستشفيات والتأكد من توافر كافة المستلزمات بها وكذلك التأكد من توافر احتياطات كافية من الأدوية والأكسجين والإبلاغ عن أى احتياجات للتنسيق مع الجهات المسئولة لتوفيرها .

وطالب محافظ القاهرة مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة الحالة فى المدارس بصفة يومية مشيرًا إلى أن التشديد فى تطبيق قواعد الالتزام بالتباعد الإجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات الطبية فى المدارس أسهم فى السيطرة على انتشار الفيروس .

وطالب محافظ القاهرة كافة إدارات المحافظة والأحياء باستكمال قواعد البيانات لديها لتسهيل قيامهم بالعمل ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين وسرعة الرد على شكاواهم مؤكدًا على ضرورة أن تكون أبواب كافة المسئولين مفتوحة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها .

وحرصت محافظة القاهرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ما جعلها تعقد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، وتطبيق إجراءات التباعد.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية الذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.