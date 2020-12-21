شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ورشة للأمم المتحدة الإنمائى فى مصر حول عمل المرأة ذات الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر غدا الثلاثاء ورشه حول عمل المرأة ذات الإعاقة بعنوان " المرأة ذات الإعاقة، والابتكار، والتكنولوجيا المساعدة " وتقام الورشة عبر الانترنت.

ينظم البرنامج الورشة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لمناقشة إذا الاختلافات بين الجنسين توثر فى تطوير وتصميم واستخدام التقنيات المساعدة والوصول إليها. ستتضمن ورشة العمل جلسة "لتقييم الاحتياجات" من خلال تطبيق "التفكير التصميمي" لتقييم التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة واحتياجاتهن فى ضوء التكنولوجيا المساعدة واستخلاص مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات لدعم تلبية تلك الاحتياجات.

ووفق الأمم المتحدة، فى جميع أنحاء العالم يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والمرآه ذات الإعاقة بشكل خاص الكثير من العوائق في الوصول الى اغلب الخدمات التي اعتبرها الكثير منا من المسلمات منذ فترة طويلة، بما في ذلك الصحة والتعليم والتوظيف والنقل. ولقد أثبتت التكنولوجيا المساعدة أنها من اهم الأدوات التي تدعم التمكين والاستقلالية للأشخاص ذوي الاعاقة، فبينما تجعل التكنولوجيا الأمور أيسر لمعظم الأشخاص فهي تجعل الأمور ممكنه للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع وجود ما يقرب من 50 مليون شخص من ذوي الإعاقة في العالم العربى، 12 مليون منهم في مصر، هناك أهمية كبيرة لدعم هذا الملف من اجل ضمان إمكانية وصولهم إلى التكنولوجيا المساعدة، وحيث انه من كل خمس نساء تعانى واحده من نوع من انواع الاعاقة مقارنة بواحد من كل ثمانية رجال، كما تعاني النساء ذوات الإعاقة_ في اغلب الاحيان_ من طبقات متعددة من التمييز والتنمر كونهن نساء، وذوات اعاقه، وفي معظم الحالات فقيرات.