شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني: نشكر الشعب المصري على وقوفه الدائم مع الشعب السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى، بما شاهده من تطور في تجربة الأوقاف المصرية الرائدة سواء فى مجال التدريب، أم فى مجال نشر الفكر الوسطى، أو فى مجال إدارة الأوقاف، مؤكدا على عمق العلاقات القوية المتينة بين الشعبين المصرى والسودانى.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لنخبة متميزة من الأئمة السودانيين وزملائهم المصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأكد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى، أنه جاء على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل القيادات الدينية بالوزارة ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ووجه الشكر للأوقاف المصرية على هذا التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف بالدولتين وعلى استضافة هذه الدورة , كما وجه الشكر للشعب المصري كله على وقوفه الدائم مع الشعب السوداني .

وتابع مفرح: "دورنا تعزيز المشتركات بين الشعبين، وأن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز هذه المشتركات، وتعزيز أوجه التعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين الشقيقين، مشيدا بكتاب : "الكليات الست" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لأن الحفاظ على الوطن فعلا أحد أهم مقاصد الدين .

وأكد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، أن خطبة الجمعة اتبعنا فيها المنهجية العلمية منذ 9 أشهر دربنا 2000 إمام فى السودان على إنهاء الحرب والسلام وخطاب المرأة ومحاربة الغلو والتطرف ودحض خطاب الكراهية، حاولنا على العمل على توجيه الخطاب الجديد فى خطب الجمعة لتعزيز السلام والمواطنة وليس تحديد الخطبة بشكل ثابت.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السودانية:" إن بلادنا تعزز دور المرأة فى المجتمع، ولأول مرة تم تعيين سيدتين فى وزارة الشئون الدينية والأوقاف فى إدارة الحج والعمرة، وفى كل الأماكن هناك دورا هاما للمرأة

دور المرأة فى تعزيز السلام بمشاركة مسيحيات ومسلمات وكل الدورات يكون بها ورش حول دور وحقوق المرأة التى تمثل نصف المجتمع إن لم يكن كله"، لافتا إلى أن الوزارة ستضع رؤية واضحة بما يتعلق بالتدريب المشترك للسيدات السودانيات والمصريات.

وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.