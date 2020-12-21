شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن تسكين أهالى عزبة الهجانة بمشروع أهالينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر أهالى عزبة الهجانة، شرق مدينة نصر بالقاهرة، عن سعادتهم بالوحدات الجديدة التى حصلوا عليها كبديل لمساكنهم التى تقع فى مسار محور الوفاء والأمل الجارى تنفيذه للربط بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائرى.

وفى السياق تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة استكمال أعمال تسكين مواطنى عزبة الهجانة التابعة لحى شرق مدينة نصر بمساكن أهالينا، حيث وجه المحافظ قد بتوفير اتوبيسات المحافظة لنقل الأهالى إلى المساكن الجديدة.

وأشاد الأهالي بجهود الدولة فى توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما أبدوا سعادتهم بتوافر الخدمات المتكاملة من مدارس وحدائق وملاعب ومساجد وكنائس وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضارى لائق يوفر لهم حياة كريمة فى فترة زمنية وجيزة.

ويأتى ذلك فى إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائرى بطريق السويس و الذي يمر داخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس، حيث تم استكمال أعمال الإزالات تحت إشراف إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر.

جدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

يذكر أن إنشاء تلك المحاور يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.