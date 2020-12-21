شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد احتفالية جامعة بنى سويف الجديدة لتدشين المعامل الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، احتفالية مرور عام على بدء الدراسة فى جامعة بنى سويف التكنولوجية وتدشين المعامل الجديدة الكورية بحضور السفير هونج شيك اوك، سفير كوريا الجنوبية، والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف والدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والمهندس محمد الرشيدى، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجامعة وقيادات وزارة التعليم العالى .

وبدأت الاحتفالية بحديث مجموعة من الطلاب بالكلية عن تجربة الالتحاق بكلية بنى سويف التكنولوجية والبرامج الدراسية فى الجامعة والتدريب العملى، كما قدموا عرض عن الجامعة وأهمية التعليم التكنولوجى فى مصر.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن الجامعات التكنولوجية بداية من القرارات الجمهورية بإنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة فى القاهرة والدلتا وبنى سويف، وأهمية الجامعات التكنولوجية ورؤية الجامعة والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم العام والخاص وعقد شراكات مع الهيئات الصناعية المختلفة لتعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.













