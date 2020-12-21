شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ تطبيق نظام العمل بالتناوب ويشدد على اتباع إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو فى تطبيق نظام تخفيض الموظفين والعمل ثلاثة أيام بالتناوب فى الأسبوع لتحقيق التباعد الاجتماعى، مع التشديد على اتباع إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وطالبت شركة المترو الركاب بضرورة ارتداء الكمامات خلال دخول محطاتها لاستقلال المترو حتى لا يتعرضوا للغرامة الفورية، مشددة على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شبام الحجز مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.

